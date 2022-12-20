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December 20 2022 - 18:02

منذ 8 mins 20 December، 2022
محمد وسام المرتضى
لبنان

نعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان القاضي محمد وسام المرتضى، الناشط الاردني ليث شبيلات ببيان،وقال “برحيل المناضل الكبير ليث شبيلات تنطوي صفحة من صفحات النضال ضد العدو الصهيوني، فيما يظل كتاب الصراع مفتوحا حتى الوصول إلى صفحة النصر الأخيرة.

بالفكر والإيمان والدأب اليومي كان صوته مدويا من أجل فلسطين ومقدساتها، والأمة ومستقبلها. مضى وملأ سنواته الثمانين يقينا أن العروبة إذا مات منها قائد قام قائد يحمل لواء النصر حتى يرفعه على أسوار القدس.

ليث شبيلات كان الناصر حين عز الناصر، رحمه الله وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان”.

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