الطقس في لبنان يتحول غدا الى ماطر بغزارة مع ثلوج على 1600 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها اعتبارا من بعد الظهر لتلامس ال 1600 متر مع تدني درجات الحرارة شمالا، تخف حدة الأمطار ليل الأربعاء/الخميس.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد الأربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وارتفاع في نسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئيا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها اعتبارا من بعد الظهر لتلامس ال 1600 متر مع تدني درجات الحرارة شمالا، تخف حدة الأمطار ليل الأربعاء/الخميس.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الجبلية والداخلية في الفترة الصباحية ، تنحسر الأمطار من الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا يتحول الى غائم مع احتمال امطار خفيفة متفرقة و ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 8 درجات، في الداخل من 3 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ضعيفة، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 % .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام