زعيم الديمقراطيين يسخر من ترامب ويكشف “سر” بيلوسي في التعامل معه

اعتبر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن سر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في قدرتها على التعامل مع الرئيس السابق دونالد ترامب، هي أنها أم لـ5 أطفال وهو كان طفلا.

وعزا شومر الفضل إلى أمومة رئيسة مجلس النواب في تمكينها من التعامل مع الرئيس السابق، قائلا: “عرفت نانسي غريزيا كيفية التعامل مع ترامب، لأنها ربت خمسة أطفال”.

ورأى أن بيلوسي “تعرف كيف تتعامل مع الأطفال. وهذا ما ساعدها في التعامل مع ترامب، لأنه كان طفلا في النهاية”، مشيرا إلى مثال معين، قام ترامب فيه بتعليق عمل الحكومة الأمريكية في ديسمبر 2018 لأن المشرعين رفضوا تلبية مطالبه بشأن جداره الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

يذكر أن بيلوسي (82 عاما) أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، أعلنت بعد أيام من فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب في الانتخابات النصفية، أنها ستتنحى عن منصبها.

المصدر: وكالات