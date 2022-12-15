الاتحاد الأوروبي يفشل مجدداً في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

أخفقت دول الاتحاد الأوروبي مجدداً في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز” نقلاً عن دبلوماسيين في الاتحاد. في الوقت نفسه، أشار أحد الدبلوماسيين إلى أن الدول الأوروبية “اقتربت من الاتفاق، إلا أن عدداً من الدول، بما في ذلك بولندا، لا تزال لديها اعتراضات”.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال في وقت سابق إنه “يأمل الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع”.

وقد صعّد الاتحاد الأوروبي من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، وفرض فعلياً 8 حزم عقوبات متتالية، تشمل إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وقطاعية، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن “سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد من قبل الغرب، والعقوبات وجهت ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي برمته”.

المصدر: روسيا اليوم