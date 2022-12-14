علي حمية: لتطوير عمل القطاع الخاص وخصوصا عمل الوكلات البحري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2022 - 17:02

علي حمية: لتطوير عمل القطاع الخاص وخصوصا عمل الوكلات البحري

منذ 2 ساعة 14 December، 2022
علي حمية
لبنان

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية الاربعاء وفدا من نقابتي الوكلاء البحريين في بيروت وطرابلس من فئة البضائع والمدحرجات برئاسة النقيب مروان اليمن، وجرى خلال الإجتماع، تداول أوضاع النقابتين وبعض المطالب المتعلقة بالكفالات المصرفية المتوجبة عليهم.

وأكد حمية على اهتمامه “بتطوير عمل القطاع الخاص وخصوصا عمل الوكلات البحري”، وأبدى حرصه على “استمرارية عمل الوكلات البحرية وتعزيز دورها كونها عصب العمل المرفئي مع الحفاظ الدائم على حقوق الدولة المالية”.

بدوره، شكر حمية “التجاوب مع المطالب التي طرحت امامه ورؤيته لعمل الوكالات البحرية وتعزيز عملها لما فيه صالح القطاع الخاص وتعزيز عمل المرافئ في الوقت نفسه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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