جولات لمصلحة الاقتصاد في النبطية في الملاحم ومحلات المواد الغذائية وتكرير وبيع المياه ومحطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2022 - 12:54

جولات لمصلحة الاقتصاد في النبطية في الملاحم ومحلات المواد الغذائية وتكرير وبيع المياه ومحطات المحروقات

منذ 2 ساعة 14 December، 2022
اقتصاد
لبنان

واصلت مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية برئاسة رئيسها بالتفويض محمد بيطار، جولاتها  في الملاحم  ومحلات المواد الغذائية ومحطات المحروقات ومحلات تكرير وبيع المياه بمؤازرة دوريات لامن الدولة من المديرية الإقليمية لامن الدولة  في النبطية. وقامت الدورية الأولى  بجولات في  جباع وجرجوع وعين بوسوار في إقليم التفاح  في  المحطات ومحلات المواد الغذائية، حيث عاينت  الأسعار ووجهت  تحذيرات بضرورة اعلان الأسعار وفقا للقانون ، كما جالت دورية ثانية للمصلحة  في بلدات دبين  وبلاط وابل السقي  بمؤازرة عناصر جهاز امن الدولة من مكتب مرجعيون، ووجهت تحذيرات بالتزام شروط الصحة والسلامة العامة.
كما لاقت الجولات ارتياحا لدى المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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