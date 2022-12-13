تحقيق| شيء أكبر من السياسة هو من اوقف سد بسري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2022 - 22:48

تحقيق| شيء أكبر من السياسة هو من اوقف سد بسري

منذ 2 ساعة 13 December، 2022
لبنان

في التحقيقِ الثالثِ والاخيرِ في ملفِ سدِّ بسري .. شيءٌ أكبرُ من السياسة هو من اوقفَ المشروع ..

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