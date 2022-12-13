لاوّل مرّة في ايران: انتاج دواء الكيتامين للتخدير

قال المدير العام لشركة “إكسير” لإنتاج الأدوية في مدينة بروجرد سامان غلامي إن الشركة أنتجت لأول مرة عقار الكيتامين الذي يستخدم للتخدير( التبنيج) العام للمرضى قبل العمليات الجراحية بالمستشفيات.

واوضح غلامي مع إنتاج دواء “الكيتامين” لم تعد هناك حاجة لاستيراده من الخارج وتوصلنا إلى تقنية الإنتاج الضخم لهذا الدواء في البلاد.

انتج هذا الدواء بجهود الخبراء في شركة إكسير لإنتاج الأدوية في بروجرد التابعة لشركة تيبكو بعد عام من الدراسة.

وأشار المدير العام للشركة في بروجرد الى تدشين خط إنتاج هذا الدواء لأول مرة من قبل الخبراء المحليين في بروجرد، مضيفا انه في المرحلة الأولى تم إنتاج 20 الف قارورة من “الكيتامين” وادخاله إلى السوق الايرانية، وهناك 20 الف قارورة اخرى جاهزة للعرض في المرحلة الثانية.

ولفت غلامي الى عقار الكيتامين يستخدم على نطاق واسع للتخدير( التبنيج) العام للمرضى قبل العمليات الجراحية وكذلك قسم الرعاية الخاصة بالمستشفيات.

المصدر: قناة العالم