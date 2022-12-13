فياض تابع زيارته باريس وعقد لقاءات مع مسؤولين رسميين وممثلين عن شركات خاصة معنية بالاستثمار في قطاع الطاقة

تابع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض زيارته باريس، وعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الرسميين في فرنسا والممثلين عن شركات خاصة معنية بالاستثمار في قطاع الطاقة.

واجتمع الوزير فياض مع المكلَّف بتنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان كما ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE السفير Pierre Duquesne، في دارة سفير لبنان في باريس، حيث تناول الحديث تطورات الوضع الاقتصادي في لبنان عموما والتحديات التي لا يزال يواجهها قطاعا النفط والطاقة على ضوء القرارات الإصلاحية التي أقرتها وزارة الطاقة والمياه في الأشهر الأخيرة.

وشدد السفير Duquesne على “أهمية إدارة الخسائر في قطاع الكهرباء والسير قدما في مسألة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”. ونوه “بالخطة الواقعية التي يحملها الوزير فياض لإعادة القطاع إلى حيويته”، املا أن “تعمم هذه الواقعية على محاوريه اللبنانيين كافة”، واعدا “باستمرار فرنسا بدعم لبنان، بالتوازي مع قيام السلطات اللبنانية بالإصلاحات اللازمة”.

وتواصل الوزير فياض مع المستشار الديبلوماسي في شؤون الشرق الأوسط لرئيس الجمهورية الفرنسية Patrick Durel، واتفقا على مؤازرة فرنسا للجهود اللبنانية مع كل من البنك الدولي، من جهة، لتسهيل القروض المتعلقة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومع السلطات القطرية، من جهة أخرى، في إطار عملية التنقيب في البلوك رقم 9 وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسية Emmanuel Macron، سوف يقوم بزيارة إلى قطر بعد غد يوم الأربعاء.

كما التقى الوزير فياض بمجموعة من المديرين في شركة EDF حيث تم عرض المشاريع التي تشرف عليها الشركة في لبنان والدعم التقني التي تقدمه الشركة في المراحل اللاحقة لوضع خطة إصلاح الكهرباء حيز التنفيذ.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام