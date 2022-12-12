مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 12-12-2022

على مرمى ايامٍ من الخميسِ الرئاسي في ساحةِ النجمة لم تُجمعِ الساحاتُ السياسيةُ على رؤيةٍ موحدةٍ تِجاهَ دعوةِ الرئيسِ نبيه بري الحواريةِ بعد، وحتى جلسةِ الخميسِ فانَ المساعيَ والمشاوراتِ مستمرةٌ على املِ الَّا يستمرَ تضييعُ الفرصةِ واطالةُ عمرِ الفراغِ الذي يَلعنُه الجميعُ يومياً ويعملُ الكثيرونَ على حمايتِه قاصدينَ او عن غيرِ قصد..

وعن نيةٍ واضحةٍ لاقفالِ سجالِ الجلسةِ الحكوميةِ الاخيرةِ زارَ رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمال نجيب ميقاتي بكركي مؤكداً على مسمعِ البطريرك بشارة الراعي تمسكَه بالميثاقيةِ والوحدةِ الوطنية، رافضاً الاجتهاداتِ والتاويلاتِ التي اَحاطت انعقادَ الجلسة، فاَحاطَهُ البطريركُ بلفتِ نظرٍ الى ضرورةِ التشاورِ المسبقِ معَ جميعِ الوزراءِ قبلَ الذهابِ نحوَ جلسةٍ حكومية، فكانَ موقفُ الرئيسِ ميقاتي العملَ على لقاءاتٍ تشاوريةٍ معَ جميعِ الوزراءِ لبحثِ آلياتِ العملِ الحكومي في المرحلةِ المقبلة..

وفي مرحلةٍ من الترنحِ السياسي والتأزمِ الاقتصادي، وفيما التنقيبُ عن حلولٍ رئاسيةٍ متعذرةٍ الى الآن، كانَ اعلانُ شركةِ “توتال اينرجيز” (TotalEnergies) مباشرةَ نشاطِها للبدءِ بالاستكشافِ عن النفطِ والغازِ في البلوك رقم تسعة ، وخلالَ لقاءٍ جمعَ وزيرَ الطاقةِ وليد فياض برئيسِ مجلسِ ادارةِ الشركةِ ومديرِها التنفيذي باتريك بوياني شرحَ الاخيرُ الخطواتِ التي ستَتخذُها شركتُه خلالَ الفصلينِ الأوَّلينِ من العامِ المقبلِ لجهةِ التحضيراتِ اللوجستية وبناءِ القدراتِ البشريةِ لمواكبة ِعملياتِ الحفرِ والتنقيب. فيما تحدثَ الوزيرُ فياض للمنارِ عن الجديةِ التي تلمَّسَها من الشركةِ حولَ التزامِها التنقيبَ والقيامِ بكلِّ ما من شأنِه تسريعُ ذلك ، لافتاً الى تفاجؤِ الشركةِ من سرعةِ انجازِ الاتفاقِ البحري وكيفَ استطاعَ لبنانُ تحصيلَ حقوقِه كاملة..

بكاملِ ادواتِها الاجراميةِ نَفذت القواتُ الصهيونيةُ جريمةَ اعدامِ ابنةِ الستةَ عشرَ عاماً “جنى زكارنة” على بابِ منزلِها في جنين ، فيما لم تُحرك الجريمةُ المروعةُ منازلَ الحكامِ العربِ ولا جمعياتِ حقوقِ المرأةِ والطفلِ والانسانِ العالمية..

في عالمِ الرياضةِ باتت الفِرَقُ التي دخلت المربعَ الذهبيَ لمونديال قطر على اهبة الاستعداد للدور نصف النهائي، وبينها اسودُ الاطلس الذين يستعدونَ لمباراتِهم الاربعاءَ في لقاءٍ تاريخيٍ بينَ المغرب وفرنسا، على اَن يُحْسَمَ الثلاثاءَ المتأهلُ من مبارياتِ الارجنتين وكرواتيا..

المصدر: قناة المنار