معهد المعارف الحكمية دعا إلى حضور مناقشة كتاب “الحسين (ع) صوت الإنسانية الخلّاق”

“تأثيرات الإعلام اللبناني في التكوين المجتمعي – الطائفي”

تحت عنوان “تأثيرات الإعلام اللبناني في التكوين المجتمعي – الطائفي” عقد أمس معهد المعارف الحكمية وضمن برنامجه الدوري منتدى الحوار المفتوح ندوةً في مجمع المجتبى، حضرها عدد من الإعلاميين ومن المهتمين بالشأن الإعلامي، تحدّث خلالها الباحث الإعلامي الدكتور حسن حماده معتبرًا أن الإعلام اللبناني بمعظمه خاضع لسلطة المال، واصفًا بعض ...