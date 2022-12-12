معهد المعارف الحكمية دعا إلى حضور مناقشة كتاب “الحسين (ع) صوت الإنسانية الخلّاق”

دعا معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية إلى حضور مناقشة كتاب🔹 الحسين (ع) صوت الإنسانية الخلّاق 🔹لمعالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم. يتخلل اللقاء كلمة لمدير عام معهد المعارف الحكمية سماحة الشيخ شفيق جرادي.
🔸يشارك في المناقشة:
سعادة المستشار الثقافي الإيراني السيد كميل باقر
معالي وزير الإعلام السابق الأستاذ جورج قرداحي
مداخلة مؤلّف الكتاب معالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم
تدير الندوة الدكتورة بتول الخنساء
نهار الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر 2022
الساعة 3 عصرًا بتوقيت بيروت
المركز الصحي الاجتماعي لبلدية الغبيري، خلف ثانوية الغبيري الرسمية، طابق 4.