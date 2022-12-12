حزب الله أحيا الذكرى السنوية لرحيل الشيخ فضل مخدّر

اقام حزب الله حفلاً تأبينياً في بلدة البابلية الجنوبية في الذكرى السنوية الأولى لرحيل فقيد العلم والجهاد والمقاومة الشيخ فضل مخدّر بمشاركة شخصيات وفعاليات وعلماء الدين وأهالي البلدة والقرى المجاورة.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن الشيخ “من الذين ساهموا في رسم ملامح المشهد الثقافي اللبناني والعربي المتتبّع لجزئيّاته وتحوّلاته”، وقال إن “شخصية الشيخ الراحل المنفتحة على الثقافة والمعرفة والأدب تجاوزت المذهبية والطائفية والإثنيات والقوميّات إلى فضاءات الإنسان”.

وشدد عز الدين على أن “المقاومة هي الخيار الأهم والأجدى والأوحد وأقصر الطّرق لتحرير الأرض واستعادة الكرامة”، وقال أن “هذه المقاومة التي كان الشيخ واحداً من مؤسسيها وقاتل العدو ببندقيته وقلمه معاً “، وتابع “نُخبِرك اليوم أيها الشيخ العزيز بأن المقاومة باتت أقوى ونبشّرك بأنها استطاعت أن تنتزع الحقوق من البحر من الغاز والنفط وحمت هذه الثروة وهي باقية على نهجك ونهج الشهداء والمجاهدين”.

المصدر: موقع المنار