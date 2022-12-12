البعريني: سنشارك بالحوار الذي دعا إليه الرئيس بري

أعلن النائب وليد البعريني الاثنين “مشاركة تكتل الإعتدال الوطني في الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، على أن يمثل النائب أحمد الخير التكتل”.

ونفى البعريني أن “يكون الرئيس نجيب ميقاتي قد طلب منهم انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية”، واوضح “نحن نشارك في إتمام النصاب، ولكن لا اسم لدينا حتى الساعة”.

وعن لقاء ميقاتي بولي العهد السعودي، أكد البعريني ان “لا حلول خارجية قبل الاتفاق الداخلي”، وقال “لا شك أن اللقاء إيجابي، ولكن النتائج لن تظهر قبل تطبيق الاصلاحات المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام