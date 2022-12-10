“تكتل بعلبك الهرمل”: للاستجابة لدعوة الرئيس بري الحوارية

قال “تكتل بعلبك الهرمل” النيابي في بيان له السبت إن “الإدارة الأميركية ما تزال تمعن في تدخلاتها السافرة في الساحة اللبنانية، من خلال سفارتها وموفديها إلى لبنان مترافقة مع الحصار المالي والعقوبات التي تفرضها، ما يعبر عن سلوك عدواني يتصف بالهيمنة والإستعلاء، ويقدم الدليل على سياسة إزكاء الفتنة والانقسام والفوضى بين اللبنانيين”.

ودعا التكتل “جميع القوى السياسية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس نبيه بري الحوارية، وإلى عدم الاستجابة إلى أي إملاءات أميركية أو سواها”، وقال “أمام الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتهدد اللبنانيين جميعهم، ندعو إلى التفاعل الإيجابي بين مكونات حكومة تصريف الاعمال والسعي الدؤوب إلى معالجة قضايا اللبنانيين المشتركة في الأمن الغذائي والصحي والبيئي والاجتماعي والتربوي، وفي المياه والكهرباء والمحروقات وفرص العمل وتنشيط الاقتصاد”.

من جهة ثانية، قال التكتل “بعد الاجتماع الذي حصل بين نواب محافظتي بعلبك الهرمل وعكار، نطالب أصحاب الشأن في الدولة وحكومة تصريف الأعمال، بضرورة إبقاء مشاريع المحافظتين في قائمة الأولويات لناحية الإنماء المستدام والمتوازن، واستكمال البنى التحتية في الصرف الصحي والطرقات والمرافق العامة، بالإضافة إلى الإسراع في معالجة موضوع الضم والفرز، وإيلاء الأوضاع المعيشية الاهتمام المطلوب”.

وطالب التكتل “مؤسسة كهرباء لبنان بالإسراع في إصلاح الأعطال الموجودة في خطوط الكهرباء في محافظة بعلبك الهرمل والعمل على زيادة التغذية الكهربائية”، وأكد على “ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية برفع الاعتداءات على محطات التحويل ومنابع المياه، لما في ذلك من تأثير إيجابي على مصالح المواطنين”، وشدد على “ضرورة ملاحقة القوى الأمنية المجرمين الذين يعتدون على الأرواح والممتلكات وسوقهم إلى العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام