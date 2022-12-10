العدو الاسرائيلي يستهدف المزارعين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة

استهدفت آليات العدو الاسرائيلي المتمركزة على حدود القطاع شرق ووسط قطاع غزة المحاصر السبت أراضي المواطنين الفلسطينيين دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين وصيادي العصافير شرق مدينة غزة، ووسط وجنوب قطاع غزة”.

ولفتت لمصادر الى ان “قوات الاحتلال شرق غزة أطلقت قنابل الغاز على صيادي العصافير شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، وشرق حي التفاح شمال شرق المدينة ، بالإضافة لإستهداف المزارعين وأراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وشرق المحافظة الوسطى، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوبهم”.

المصدر: فلسطين اليوم