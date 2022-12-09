الرئيس المشاط يفتتح معرض الشهداء القادة ويزور ضريح الشهيد الصماد

افتتح رئيس رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، اليوم الجمعة بصنعاء معرض الشهداء القادة، تزامنا مع الذكرى السنوية للشهيد 1444 هـ.

وقرأ الرئيس المشاط ومعه رئيس هيئة الأركان محمد عبدالكريم الغماري، وقائد اللواء الثالث حرس رئاسي اللواء فؤاد العماد، الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار.

وجال الرئيس المشاط ومرافقوه بأجنحة المعرض، منوها بمستوى التنظيم والترتيب للمعرض الذي يبرز تضحيات الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وعبر عن التحية والإجلال للشهداء العظماء الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

وزار الرئيس المشاط ومرافقوه ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ومرافقوه، في ميدان السبعين، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وكل شهداء الوطن.

وأشار إلى أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد بالشكل الذي يليق بمكانة الشهداء الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى العدوان، وبفضل تضحياتهم تحققت الانتصارات في مختلف الجبهات.

المصدر: المسيرة