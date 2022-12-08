3 شهداء خلال اقتحام العدو الاسرائيلي لجنين.. واشتباكات مسلحة مع المقاومين

استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم الخميس برصاص جيش العدو الإسرائيلي بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن “3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم: عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج”.

ولفتت مصادر فلسطينية الى ان “جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحم عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي”، وتابعت ان “قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق”.

من جهتها، قال صحيفة “يديعوت احرنوت” الصهيونية إنه “بمشاركة قوات من النخبة والوحدات السرية(المستعربين) الجيش الاسرائيلي نفذ عملية في مخيم جنين واعتقل 3 مطلوبين وقتل 3 آخرين خلال اشتباكات مسلحة”.

بدورها، أكدت “سرايا القدس-كتيبة جنين” أن “مجاهديها حققوا اصابات مباشرة في جيش الاحتلال وسمعوا صوت صراخ الجنود”.

وأعلنت كتيبة جنين “إطلاق عملية الثأر لشهداء جنين بالضفة المحتلة، باستهداف آليات وقوات الاحتلال اقتحمت المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”، وأوضحت أن “مجاهديها تمكنوا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى منطقة الهدف الساعة 04:00 ص، وفور اكتشافها استهدفها المجاهدون بصليات كثيفة من الرصاص وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم