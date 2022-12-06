سبعة قتلى على الأقل في انفجار شمال أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية الثلاثاء أنّ “ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، في انفجار بسيارة تُقلّ موظفين في شركة نفط شمال البلاد”. وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي، محمد عاصف وزيري «وقع انفجار في حوالي الساعة السابعة صباحاً في إقليم بلخ، في حافلة لموظفي شركة نفط».

وفيما لم يتّضح بعد سبب الانفجار، أكّد وزيري أنّ الشرطة تتحرّى الأمر وتبحث عن الجاني.

يُذكر أنه يوجد في إقليم بلخ أحد الموانئ الجافة الرئيسية في أفغانستان، ضمن بلدة هايراتان القريبة من الحدود مع أوزبكستان، والتي تربطها طرق وسكك حديدية بآسيا الوسطى.

المصدر: مواقع اخبارية