الوزير المرتضى : لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس والمرحلة تستدعي التعاون

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” ” لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس، اذ ‏لم يكن ثمة مصلحة لأحد او للوطن، في ان يتم تفجيرها”.

اضاف: ” لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض واسهمنا في إقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ او تأجيل” .

واردف:” الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الاساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقا للدستور وعرضة للمحاسبة اخلاقيا ودستوريا وجزائيا” .

وختم مؤكدا ان “المرحلة تفرض علينا جميعا ممارسة اعلى درجات الحكمة والوعي، بروح تعاون بعيدا من السلبية والإنفعالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام