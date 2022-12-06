بالفيديو | تظاهرة في المنامة ضد التطبيع وتأكيداً على دعم شعب فلسطين

انطلقت تظاهرة غاضبة في قلب العاصمة البحرينة المنامة تنديداً بزيارة رئيس الكيان المؤقت اسحق هرتسوغ إلى البحرين. وأكد المشاركون براءة شعب البحرين من تلك الزيارة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله ضد الإحتلال الصهيوني.

وحمل المشاركون أعلام فلسطين، مشددين على رفضهم للتطبيع مع الكيان المؤقت، ووقوفهم شعب البحرين إلى جانب اخوانه في فلسطين.

وتشهد مناطق البحرين منذ أيام تظاهرات ضد زيارة رئيس الكيان إلى المنامة يوم الاحد، والتي التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى، حيث بحث الجانبان العلاقات التجارية والإقتصادية والأمنية.

وخرج أهالي بلدة السهلة الجنوبية أمس الأحد في تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، معلنين رفضهم لزيارة هرتسوغ للمنامة. من جانبهم، عبّر أهالي بلدة السنابس عن رفضهم لزيارة هرتسوغ للبلاد، بمسيرة احتجاجية خرجت مساء امس الأحد، طالبوا خلالها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون الخليفية.

وأعربت قوى المعارضة في البحرين عن “رفْضها واستنكارها الشّديد للزّيارة المشؤومة التي ينوي رئيسُ كيان الاحتلال الاسرائيلي القيامَ بها إلى البحرين اليوم الأحد”.

ويزور هرتسوغ الاثنين الإمارات، حيث التقى رئيسها محمد بن زايد، بعد أكثر من عامين على اتفاقات الخيانة التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: جمعية الوفاق + موقع المنار