المكتب التربوي في “أمل” أكد دعمه مطالب أساتذة التعليم المهني والتقني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2022 - 16:28

المكتب التربوي في “أمل” أكد دعمه مطالب أساتذة التعليم المهني والتقني

منذ 5 mins 5 December، 2022
حركة امل
لبنان

صدر عن دائرة التعليم المهني والتقني في المكتب التربوي المركزي  لحركة “امل”، الآتي :

“في ظل حالة المراوحة بين الدفع وعدمه وفي ظل حالة الانتظار والتأجيل مرة هنا ومرة هناك، وبعد مرور الخامس من الشهر دون ظهور بصيص امل في قبض العقود المستحقة منذ سنتين و تأخير في قبض رواتب اساتذة الملاك ،

بناء عليه،  تعلن دائرة التعليم المهني والتقني تأييدها للتحركات كافة والمساعي ووقوفها الدائم الى جانب رابطة اساتذة  التعليم المهني والتقني الرسمي والى جانب لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني سعيا الى تحقيق المطالب ورفع الظلم الحاصل.

كما تؤكد الدائرة متابعة المطالب كافة مع المعنيين في الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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