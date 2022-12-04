الوزير سلام لن يشارك بالجلسة الحكومية

دعا وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان أمين سلام في بيان له الاحد الى سحب الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء اللبناني التي وجهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال سلام “إنني من اكثر الوزراء المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها والدفاع عنها حتى في وجه الدولة عند اللزوم، وادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرض لثوابت التوازن الوطني”.

واضاف سلام “بما انني لم ابلغ بجدول الاعمال إلا قبل 24 ساعة من الجلسة من دون اي استشارة مسبقة، وبما ان الجدول تعدل اكثر من مرة، واخرها كان مساء البارحة، مع الغاء اكثر من 40 بندا من دون تفسير او معيار واضح للظروف الطارئة المرتبطة بالبنود، مما يعكس عدم جدية ووضوح لهذا الاجتماع”.

وقال سلام “بعد استشارات دستورية وقانونية اكدت ان البنود المطروحة ممكن انجازها ضمن صلاحيات الوزارات وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال”، وتابع “تأسيسا على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ‏أنا على قناعة تامة بأنه حتى لو كانت هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن اجماع مكون روحي على رفضها، يجعله على صواب ويدفعنا إلى حماية الوحدة الوطنية”، واضاف “من هذا المنطلق، أدعو الى سحب الدعوة الى الجلسة وإلا أجد نفسي غير مشارك فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام