ماكرون: هندسة الأمن الأوروبي المستقبلية يجب أن تشمل ضمانات لروسيا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بأن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه قناة TF1: “يجب أن نفكر في الهيكل الأمني الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها”.

وتابع”ستكون هذه المسألة جزءا من المناقشات حول السلام، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد (النزاع الأوكراني) والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات”.

وقال ماكرون أيضا إنه يريد التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا.

وأضاف “يجب أن نواصل مساعدة أوكرانيا، والسعي لتجنب التصعيد، وحماية محطة زابوروجيه الكهروذرية والتحضير للحوار استعدادا لليوم الذي سيجلس فيه الجميع على طاولة المفاوضات”.

وتأتي تصريحات ماكرون في ختام زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: وكالة تاس الروسية