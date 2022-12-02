حزب الله أطلق حملة الوقاية امان الإنسان للوقاية من الكوليرا في صيدا

أطلق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله، وبالتعاون مع البلديات حملة “الوقاية أمان الانسان” في بلدات منطقة صيدا، تضمنت جولة توعوية للوقاية من الكوليرا.

وشملت الحملة محلات بيع الخضار والحلويات والدجاج والملاحم والمطاعم والأفران ومحلات تكرير المياه وخيم زراعة الخضار، في بلدات حومين التحتا، رومين، عزة، واركي، حيث أشرف على الحملة في مرحلتها الأولى مسؤول العمل البلدي في الحزب في قطاع صيدا خضر عيسى، ومسؤول الدفاع المدني في الهيئةالصحية الإسلامية في القطاع محمد حربي.

وستستكمل فرق الدفاع المدني في الهيئة جولاتها خلال هذا الأسبوع لتشمل كل بلدات منطقة صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام