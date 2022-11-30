تغطية | 5 شهداء اليوم بينهم شقيقان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شقيقان فلسطينيان من بلدة بيت ريما، شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها قرية كفر عين المجاورة، اليوم الثلاثاء. كما استشهد مواطن ثالث متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، جنوبي الضفة.

وكما استشهد رابع بعد اطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مدينة البيرة، وسط الضفة، بينما استشهد شاب خامس في مدينة رام الله برصاص الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، باستشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً)، بعد إصابته بجروح برصاصة في الحوض، وبعد وقت قصير أعلنت الوزارة استشهاد شقيقه ظافر (21 عاماً)، الذي أصيب حينما كان معه بجروح خطيرة برصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين.

مشاهد من التشييع الحاشد لجثماني الشهيدين الشقيقين الريماوي في رام الله

وأصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، صباح اليوم، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاهه، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وملاحقته بزعم تنفيذه عملية دهس جنوب شرق رام الله (أي المنطقة الشمالية الشرقية من القدس).

وأكدت مصادر محلية وصحافية أن قوات الاحتلال لاحقت سائق سيارة في المنطقة الجنوبية الشرقية من رام الله، باتجاه المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأطلقت الرصاص باتجاه مركبته، وثقبت عجلات سيارته، ثم أطلقت الرصاص على الشاب راني أبو علي، ما أدى لاستشهادة متأثرا باصابته.

الشهيد راني أبو علي

وزعم الاحتلال أن مجندة إسرائيلية أصيبت بجروح متوسطة في عملية دهس، بالقرب من مستوطنة كوخاف يعقوب المتاخمة لقرية مخماس إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، فيما تمكن سائق السيارة من الانسحاب والفرار من المكان.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، خلال اقتحام البلدة من قبل قوات الاحتلال، قبيل منتصف ليلة الإثنين.

مشاهد من اقتحام الإحتلال بلدة بيت أمر

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ حصيلة المواجهات التي استمرت نحو ساعتين هي 22 إصابة، 9 منها بالرصاص الحي، و6 إصابات جراء استنشاق الغاز، وإصابتان جراء السقوط، فيما وقعت 5 إصابات بالرصاص المطاطي.

وبحسب مصادر محلية في بيت أمر، فإنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتحديداً الحي القديم فيها، وأصاب عطل إحدى المركبات العسكرية التي استهدفها عشرات الشبان بالحجارة من كل الاتجاهات.

من تشييع الشهيد مفيد اخليل الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بيت أمر

وفي وقت لاحق من مساء اليوم أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله، هو الشهيد رائد النعسان.

لحظة إصابة الشاب رائد النعسان برصاص الاحتلال في الصدر في رام الله

وباستشهاد النعسان يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، إلى خمسة شهداء، ارتقى أربعة منهم في رام الله، والخامس في الخليل.

الشهيد رائد غازي النعسان من قرية المغير

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، في الضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة إلى 206 مواطنين، بينهم 5 مسنين و13 فلسطينية، بالإضافة لـ 47 طفلًا، حسب بيان لوزارة الصحة في السلطة الفلسطينية.

المصدر: مواقع