الدولار الجمركي الجديد بداية الشهر المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2022 - 23:34
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قناة "كان" العبرية: الحصيلة النهائية لتفجيرات القدس بلغت قتيلا و 47 مصابا بينهم 3 بوضع حرج وخطير
اعلام العدو: رئيس اركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي يقطع زيارته للولايات المتحدة الاميركية بسبب التوترات الامنية
بنيامين نتنياهو خلال زيارته المصابين بعملية القدس: اليوم كان يوما صعبا وموجة العمليات الفلسطينية عادت مجددا
السفير الاميركي في القدس المحتلة: مواطنان امريكيان من بين جرحى العملية التي حصلت في القدس
البيت الابيض يندد بالعملية في القدس ويعرض على الكيان الصهيوني كل اشكال المساعدة للتحقيق في الهجوم
الخارجية التركية تدين الهجوم في القدس: نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر والخسائر في الارواح في القدس والضفة مؤخرا
حزب الله يشيد بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس
حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها واتخاذها كل الاشكال الممكنة
حزب الله: العمليتان تؤكدان قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو وتوجيه ضربات مؤلمة له بالمكان والزمان اللذين تختارهما
حزب الله: تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي الشعب وتصميمه على تحرير ارضه
حزب الله: تسابق شباب فلسطين يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر
استشهاد محمد ابو كشك ومحمد حرز الله متأثرين باصابتهما بنيران الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامه مدينة نابلس
حركة حماس: تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته سيشعل ثورة مستمرة حتى دحر الاحتلال
عرين الاسود: ننعي شهداء نابلس وندعو كافة مقاتيلينا وكافة الفصائل للمشاركة في التشييع في عرس يليق بهم
وزير الداخلية يكلف محافظ بيروت بمهام مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تأمينا لاستمرارية سير المرفق العام
الوزير مولوي يكلف العقيد في قوى الامن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: سيتم اتخاذ الخطوات للقاء الرئيسين المصري والسوري عاجلا او آجلا تبعا للظرف الانسب
مجلس الأمن الوطني العراقي: وضع خطة لاعادة نشر قوات عراقية على طول الحدود مع تركيا وايران
البرلمان الأوروبي يصوت على اعلان روسيا "دولة راعية للارهاب" بأغلبية 494 صوتا
رئيسة البرلمان الاوروبي: البرلمان يتعرض لهجوم الكتروني معقد تبنته جماعة موالية للكرملين
رئيس بيلاروسيا: يجب الاستعداد لمواجهة الحرب المعلوماتية التي يشنها الناتو في اوكرانيا
الخارجية الاميركية تعلن تقديم مساعدات إضافية لاوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
الدولار الجمركي الجديد بداية الشهر المقبل
منذ 3 ساعة
23 November، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
الدولار الجمركي اول الشهر المقبل ، والى اللحظة لا لوائح بالسلع المعفاة.
المصدر:
قناة المنار
الدولار الجمركي
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