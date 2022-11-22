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November 22 2022 - 23:28

بوتين يبحث مع علييف تنفيذ اتفاقات التسوية بين أرمينيا وأذربيجان

منذ 3 ساعة 22 November، 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف سير تنفيذ اتفاقات التسوية في إقليم قره باغ المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف
أخبار دولية - روسيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، سير تنفيذ اتفاقات التسوية في إقليم قره باغ، المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.

وجاء في بيان عن الكرملين في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيسين يوم الثلاثاء، أنهما “بحثا سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي في الـ31 من أكتوبر 2022 بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والبيانات المشتركة السابقة للدول الثلاث”.

وأضاف الكرملين أنه “جرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل في الإطار الثلاثي لضمان الأمن على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف حركة النقل في جنوب القوقاز”.

كما بحث الرئيسان آفاق تطوير التعاون بين موسكو وباكو في مجال الطاقة.

المصدر: روسيا اليوم

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