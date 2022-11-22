مصطفى حمدان: الصين حريصة على الحوار الدائم مع كافة الأطياف اللبنانية

شاركت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون يتقدمهم أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان، بجلسة الإحاطة لروح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، بدعوة من السفارة الصينة في لبنان.

وتقدم حمدان من الحزب الشيوعي الصيني بالتهنئة لاعادة انتخاب فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيساً للصين مدى الحياة، وثمن التجربة الرائدة والرائعة للحزب، في التجديد المستمر والمبادرات، التي تصب دائماً في مصلحة الشعب الصيني، ازدهاراً وتقدماً وقوة، ليس فقط على صعيد الداخل الصيني، إنما على مستوى العالم ككل.

وأكد حمدان على أن “التزام الحزب الشيوعي الصيني، بوحدة التراب الصيني، كمواطنين حزبيين مكافحين، استطاع أن يردع كل المؤامرات الدنيئة، التي حاول أعداء الصين الخارجيين تمريرها لتفتيت الصين دينياً وإثنيا”، مشيراً إلى “دور الحزب أصبح مثلاً ومثالاً لنا، من أجل أن نحتدي بالتجربة الصينية الرائدة، لكي نحافظ على وحدة أوطاننا في هذا الزمن، زمن عدم الاستقرار الدولي والمتغيرات السريعة”.

وأثنى حمدان على “دور السفارة الصينية في لبنان بقيادة سعادة السفير تشيان منجيان، وأركان السفارة، والملحق السياسي الصيني ووي لؤون، في دعمهم المتواصل للبنانيين في أزمتهم الاقتصادية والسياسية”، مؤكدا على “حرصهم بالتواصل والحوار الدائم مع كافة الأطياف اللبنانية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

المصدر: بريد الموقع