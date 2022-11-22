رداً على قرار وكالة الطاقة الذرية.. إيران ترفع تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى 60 %

رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، بنسبة 60%، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البلاد.

وقالت وسائل إعلامية إيرانية إن إنتاج اليورانيوم المخصب UF6 بنسبة 60 بالمئة من الاجراءات التي اتخذت في منشاة فُردو النووية وعملیة تخصیب الیورانیوم بنسبة 60 بالمئة، في مجمع الشهيد أحمدي روشن في منشأة “نطنز” لا تزال مستمرة.

وبدأت عملية استبدال الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بأجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز 6-IR في فردو، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية.

وإنطلقت عملية تجهيز القاعة B بالوحدة الأولی بسعة 8 سلاسل جديدة والتي سيتم تنفيذها على مراحل حسب ضرورة إنشاء البنية التحتية.

وجاءت هذه الإجراءات ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وقدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويوم الخميس، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

المصدر: وكالة ارنا