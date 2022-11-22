القوات المسلحة اليمنية تجبر سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط على المغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 22 2022 - 00:02

القوات المسلحة اليمنية تجبر سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط على المغادرة

منذ 2 ساعة 21 November، 2022
العميد يحيى سريع
اليمن - عربي وإقليمي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية إجبار سفينة نفطية، حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد، على المغادرة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط، رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة، وقد حاولت قوى العدوان اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.

ولفت العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين، ولتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني

التعليقات

ذات صلة