مصادر حكومية إندونيسية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة تشي آنجور إلى 162 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2022 - 19:40

مصادر حكومية إندونيسية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة تشي آنجور إلى 162 قتيلا

منذ 1 ساعة 21 November، 2022
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