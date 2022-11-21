الشيخ قاسم: الشعب في إيران عبَّر عن تمسُّكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها

إعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان “ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدَّعية للحرية للانقلاب على الجمهورية الإسلامية هو عنف وإجرام، فهم يقتلون العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلَّة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا و(إسرائيل)”.

ولفت ان “الشعب في إيران عبَّر عن تمسُّكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين، وإيران التي صمدت ثلاثاً وأربعين سنة قادرة بإذن الله أن تتجاوز هذه المحنة”.

واعلن اننا “نُدين التحركات المشبوهة لجماعة أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية، وكلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا”.