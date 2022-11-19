وزير الطاقة للمنار: اذا انجزت مناقصةُ الأربعاء ستؤمن ثماني ساعات كهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 21:58

وزير الطاقة للمنار: اذا انجزت مناقصةُ الأربعاء ستؤمن ثماني ساعات كهرباء

منذ 1 ساعة 19 November، 2022
لبنان

وزير الطاقة للمنار: مناقصة الأربعاء إن أنجزت ستؤمن 8 ساعات كهرباء ، والسؤال : ماذا عن الجسر المالي؟

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