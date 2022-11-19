شولتس: تم ضمان أمن الطاقة في ألمانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده “استعدت للتحديات والتعقيدات الناجمة عن نقص إمدادات الغاز الروسي، وتم ضمان استعدادها لتجاوز الشتاء دون انقطاع التيار الكهربائي”.

وأشار شولتس في كلمة خلال فعالية للحزب الاجتماعي الديمقراطي في مدينة فريدريشهافن السبت، إلى أن “قيادة الدولة في ظل الظروف الحالية قررت إطالة فترة استثمار محطات توليد الطاقة من الفحم والمحطات الكهروذرية”.

وأكد شولتس أن “منشآت تخزين الغاز مملوءة، ويتم بناء محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال”.

وقال شولتس “بمساعدة هذه الحلول، تمكنا من ضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا ومن المرجح أن يمر هذا الشتاء بسلام”.

في عام 2021، استلمت ألمانيا حوالي 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط نقل الغاز “السيل الشمالي”. ولكن هذا الخط تعرض لعملية تخريب إرهابية قبل فترة وتوقف عن العمل. والآن باتت ألمانيا تراهن على استيراد الغاز الطبيعي المسال، ولكن يجب في البداية بناء عدد كاف من محطات استقبال هذا الغاز. حتى الآن، تم إنجاز محطة واحدة فقط على الأرض الألمانية، وستباشر العمل في يناير المقبل.

وتخطط السلطات الألمانية، لبناء سبع محطات متنقلة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على سواحل بحر الشمال وبحر البلطيق بحلول نهاية عام 2023 بسعة إجمالية تزيد عن 30 مليار متر مكعب.

المصدر: روسيا اليوم