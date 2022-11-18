المجموعة اللبنانية للإعلام تدين “العقوبات” على الاعلام الايراني

أدانت المجموعة اللبنانية للإعلام ، قناة المنار وإذاعة النور، القرار الأمريكي الجائر بفرض عقوبات على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران السيد بيمان جبلي ، الى جانب العديد من الزملاء الاعلاميين الايرانيين.

وفي بيان لها اعتبرت المجموعة ان هذا القرار يشكل انتهاكاً سافرا لمبادئ وشرعة حقوق الانسان، اضافة لتدخلها في قضايا ذات شأن سيادي داخلي كما انه يعتبر استهدافاً لحرية الكلمة المسؤولة.

وأعلنت المجموعة اللبنانية للإعلام تضامنها ووقوفها الى جانب الزملاء ممن طالتهم العقوبات الجائرة معتبرة ان العقوبات لن تزيد من فرضت عليهم الا عزما واصرارا على مواصلة مسيرتهم الاعلامية الى جانب الكثير من الاحرار الرافضين للهيمنة الامريكية.