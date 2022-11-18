تغطية| غزة تشيع شهداء حريق مخيم جباليا

انطلق، قبل ظهر الجمعة، موكب تشيع جثامين شهداء حريق مخيم جباليا شمال القطاع الذي أدّى لاستشهاد 21 شخصاً من عائلة أبو ريا أمس الخميس. وانطلقت جنازة تشييع شهداء حريق مخيم جباليا وسط حالة من الحزن الشديد، حيث شارك الآلاف من المواطنين في تشييع شهداء عائلة أبو ريا.

غزة تشيع شهداء حريق مخيم جباليا

هذا وحضر موكب التشييع لفيف من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في شمال القطاع في الموكب تضامناً مع العائلة المكلومة.

وقال الدفاع المدني بغزة، في بيان، إنه “تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع”.

وذكرت أن الأطباء داخل المستشفى عاينوا الجثث، مشيرًا إلى أن من بين الوفيات أطفال. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بوفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء نشوب الحريق في منزله الكائن بمخيم جباليا.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بإعلان الحداد الجمعة وتنكيس الأعلام على مقراتها حداداً وحزناً على شهداء الحريق.

كما سبق أن أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شهداء الحريق، داعيةً المواطنين في القطاع للمشاركة في تشييع جنازات الشهداء.

غزة تشيع شهداء حريق مخيم جباليا

المصدر: فلسطين اليوم