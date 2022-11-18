اللواء سلامي: الشعب الإيراني سيبدد أحلام العدو الشيطانية

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، ان “أمريكا تريد لشبابنا ان يقتلوا في الشوارع وان يصاب المواطنون بالاحباط والتشتت وتجزئة ايران”، مؤكدا بان هذه المآرب الشيطانية لن تتحقق على الاطلاق، والشعب الايراني القوي سيبدد احلام العدو.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي لـ “مؤتمر شهداء محافظة قم”، اكد اللواء سلامي ان “أمريكا لا تريد لنا ان نمضي في مسار التقدم والازدهاز ونرسل أقمارًا صناعية إلى الفضاء، وتسعى لحرمان مرضانا من الدواء والعلاج”.

وتابع القائد العام للحرس الثوري “ليعلم كل من يسمع صوتي بأن نداءات الاعداء هي نداءات شيطانية، وقد برز هؤلاء لمحاربة الله ورسوله (ص) وليسلبوا البراءة من وجوه أبنائنا وبناتنا ويلصقوا بهم العار ويجردوهم عن محبة الوطن والوليّ الفقيه والشعب”.

وشدد اللواء سلامي، على ان “المرأة الايرانية متمسكة بحجابها لانها ترى في ذلك صونا للقيم السامية التي تؤمن بها”. وقال إن “شبابنا المخدوعين سيعودوا ونوّد أن نراهم يرتدوا لباس الجهاد لمواجهة المستكبرين، لا ان يكونوا جنودا خندق الأعداء”.

وأكد “لقد انتصرنا على العدو مرارا دون ان نترك له اي فرصة للانتصار، وسنواصل هذه الانتصارات لاننا تعلمنا مسالك الجهاد والتقدم، ونؤمن بوعد الباري تعالى بان “لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا”.

المصدر: وكالة ارنا