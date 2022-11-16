فعاليات يوم الشهيد مستمرة بعدد من النشاطات في البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 21:24
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الدفاع الروسية تعلن أن الحطام الذي عثر عليه في بولندا يعود لمكونات صاروخ من نظام "إس-300" التابع للقوات الأوكرانية
الخارجية الروسية تقول إنها واثقة من أن إجراء تحقيق محايد في "حادثة الصواريخ" في بولندا ونشر نتائجه سيكشف هذا الاستفزاز
حلف الناتو يؤكد أن الإنفجار الذي وقع في بولندا سببه صاروخ أطلقته قوات الدفاع الجوي الأوكراني لكنه يحمّل روسيا المسؤولية
أوكرانيا تطلب حق الوصول الفوري إلى موقع سقوط الصاروخ والرئيس البولندي يقول إن هذا الأمر يتطلب اتفاقاً مع أمريكا
برلين تعلن استعدادها لتسيير دوريات جوية لحماية أجواء بولندا وتقول إن المقاتلات يمكن أن تقلع من قواعد جوية ألمانية
قوات حرس الحدود في بيلاروس تعلن أن دورية أسقطت مسيّرة تستخدم لأغراض الاستطلاع كانت قادمة من أوكرانيا
الرئيس الفرنسي يقول إنه على قناعة بأن الصين يمكنها أن تلعب دور وساطة لمنع عودة الهجمات البرية بشكل أقوى في أوكرانيا
الخارجية الروسية تعلن إدراج 52 قيادياً وسياسياً من جمهورية إيرلندا على قائمة العقوبات بينهم رئيس الوزراء مايكل مارتن
وزير الخارجية الايرانية: الأمريكيون يرسلون بأنهم على عجلة من أمرهم للعودة إلى الاتفاق النووي وأنا أوصيهم بالكف عن الرياء
عبداللهيان حول قرار محتمل للوكالة الذرية ضد ايران: أخبرنا الأوروبيين اذا لم يوقفوا مسارهم غير البناء فسيواجهون ردنا
منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ما يهم هو أنه لدينا برنامج مصادق عليه ومعلن عنه لتطوير برنامجنا النووي ونحن نواصل العمل
اتفاق بين طهران وأثينا للإفراج عن ناقلة نفط إيرانية محتجزة لدى اليونان وسفينتين يونانيتين محتجزتين في المياه الإيرانية
أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط يملكها ميلياردير صهيوني في بحر عمان كانت متجهة نحو بيونس ايريس في الارجنتين
قوات الشرطة في خوزستان تضبط 116 قطعة سلاح غير مرخصة بالمحافظة في إطار تنفيذ خطة جمع الاسلحة والذخيرة غير القانونية
الشيخ عبدالهادي المخوضر المعتقل منذ العام 2011 في سجون النظام البحريني يدخل في اضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة
القضاء الفرنسي يغلق ملف دعوى رفعت في باريس ضد رئيس دولة الإمارات بتهم تتعلق بـ "التواطؤ في أعمال تعذيب" في اليمن
الرئيس الأسد خلال لقائه وزير خارجية عمان في دمشق: الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة
الوزير بدر بن حمد البوسعيدي: سوريا دولة محورية وحريصون على استمرار التشاور والتنسيق معها حول الأوضاع والقضايا المشتركة
السلطات السورية تضبط كميات من الأسلحة خلال تمشيط حي طريق السد في مدينة درعا بعد السيطرة عليه وتطهيره من فلول داعش
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تداعيات التغير المناخي تدفع المجتمعات في اليمن التي تعاني من نتائج الحرب إلى نقطة الانهيار
أردوغان: لا نحتاج إلى إذن من جهة أو دولة ما بخصوص عضوية جمهورية شمال قبرص في منظمة الدول التركية فقد انتهى ذلك الأمر
أذربيجان تستدعي القائم بأعمال فرنسا وتقدم مذكرة احتجاج بعد قرار مجلس الشيوخ الفرنسي قبول اقتراح لفرض عقوبات على باكو
إعلام العدو يتحدث عن أضرار مادية في عدد من مباني مستوطنة "شكيد" غرب جنين اثر عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون
إصابة 7 جنود من جيش الاحتلال أحدهم بجراح خطيرة جرّاء حادث سير بين مركبة عسكرية وحافلة جنوب فلسطين المحتلة
إصابة جندي إسرائيلي من كتيبة تابعة للواء المظليين بجراح جراء رشقه بالحجارة خلال اقتحام في شمال الضفة الليلة الماضية
قوى الحرية والتغيير بالسودان تتوصل إلى إطار اتفاق مع الجيش وتقول إنها لن توقع بشكل نهائي دون موافقة القوى الثورية الأخرى
وزارة النفط العراقية تتطلع إلى زيادة معدلات إنتاج النفط وزيادة الصادرات بما يتماشى مع الطلب في السوق وقرارات أوبك
السلطات التونسية تمنع رئيس حزب آفاق تونس المعارض فاضل عبد الكافي من السفر بعد كتابته مقالاً انتقد فيه رئيسة الوزراء
مقتل 5 عناصر من داعش خلال مواجهات مع القوات الأفغانية في ولاية هرات غربي البلاد
دخول 15 شاحنة تحمل مساعدات غذائية إلى إقليم تيغراي الأثيوبي لأول مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أسبوعين
الصحة العالمية تعلن أنه من المتوقع الأسبوع المقبل أن يتم شحن 3 لقاحات لفيروس "إيبولا" إلى أوغندا من أجل تجربة سريرية
فعاليات يوم الشهيد مستمرة بعدد من النشاطات في البقاع الغربي
منذ 2 ساعة
16 November، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
فعاليات يوم الشهيد مستمرة بعدد من النشاطات في البقاع الغربي.
المصدر:
قناة المنار
البقاع الغربي
ذكرى يوم الشهيد
يوم الشهيد
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