فعاليات يوم الشهيد مستمرة بعدد من النشاطات في البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 21:24

فعاليات يوم الشهيد مستمرة بعدد من النشاطات في البقاع الغربي

منذ 2 ساعة 16 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

فعاليات يوم الشهيد مستمرة بعدد من النشاطات في البقاع الغربي.

المصدر: قناة المنار

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