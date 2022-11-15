مجلس الاتحاد الروسي: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 01:40
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حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين
حزب الله: العالم بأسره لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقف حازم ضد جماعات القتل والإرهاب على كافة المستويات
حزب الله: أي بلد ليس بمنأى من أضرار هذه الجماعات مما يستدعي عملا موحدا ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها الأمنية الخطيرة
نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب: للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان علينا إقرار قانون الكابيتال كونترول
الصحة اللبنانية: 10 إصابات جديدة بمرض الكوليرا ما يرفع العدد التراكمي إلى 546 فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة
لجنة الصحة النيابية: الرئيس ميقاتي أعطى تعليماته بتأمين سلفة لمصالح المياه في المناطق لمواكبة اجراءات مكافحة الكوليرا
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: منع واشنطن الفيول عن اللبنانيين يعني عقوبات على الشعب اللبناني وليس على الدولة
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني بطهران احتجاجا على تدخلات المستشار الألماني بشؤون إيران وتصريحاته غير المسؤولة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقار مجموعات كردية إيرانية إرهابية في كردستان العراق بوابل من الصواريخ
إستشهاد الطفلة الفلسطينية فلة المسالمة بعد إصابتها برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بيتونيا فجر اليوم
وزير الحرب في حكومة الاحتلال: المصادقة على إقامة جدار إسمنتي بطول 100 كيلومتر شمال الضفة الغربية
وزير النقل اليمني: هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية لأول مرة مساء الإثنين منذ عام 2016 يؤكد جهوزية مطار صنعاء
شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة ويمنعها من دخول ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة تصدت لعدد من الهجمات للقوات الأوكرانية ودمرت ثلاثة مواقع قيادة وأسقطت ست طائرات مسيرة لها
الخارجية الروسية: روسيا لن تقبل شروطا مسبقة بشأن أوكرانيا بما في ذلك المطالبة بسحب قواتها
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمفاوضات لكن يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار إنشاء آلية دولية للتعويض عن الخسائر التي سببتها حرب روسيا وأوكرانيا
نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باطل وينتهك ميثاق المنظمة
الرئاسة التركية: اللقاء الأمريكي الروسي بأنقرة ناقش التهديدات للأمن الدولي وعلى رأسها استعمال الأسلحة النووية
الرئيسان الأميركي والصيني يعقدان قمة في بالي الاندونيسية ويشدّدان على الحاجة الى إدارة الخلافات وتجنب نزاع
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نظيره الصيني ضرورة إدارة واشنطن وبكين المنافسة بينهما والحفاظ على قنوات الاتصال
الأمين العام لحلف الناتو: لعدم ارتكاب خطأ الاستخفاف بروسيا فقواتها المسلحة تحتفظ بقدرات كبيرة والأشهر المقبلة ستكون صعبة
الرئاسة التايوانية: الحفاظ على السلام والاستقرار بمضيق تايوان مسؤولية مشتركة لتايوان والصين ولا خيار لمواجهة عسكرية
الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات إضافية على 29 فرداً و3 كيانات في إيران على خلفية "الرد العنيف على التظاهرات"
مجلس الاتحاد الروسي: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة
منذ 3 ساعة
14 November، 2022
الأمم المتحدة
مجلس الاتحاد الروسي
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