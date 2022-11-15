مجلس الاتحاد الروسي: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 01:40

مجلس الاتحاد الروسي: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة

منذ 3 ساعة 14 November، 2022
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