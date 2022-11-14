اندلاع النيران بحافلة مستوطنين جرّاء رشقها بزجاجات حارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2022 - 17:42
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البيت الأبيض: بايدن أبلغ نظيره الصيني ضرورة إدارة واشنطن وبكين المنافسة بينهما والحفاظ على قنوات الاتصال
الأمين العام لحلف الناتو: لعدم ارتكاب خطأ الاستخفاف بروسيا فقواتها المسلحة تحتفظ بقدرات كبيرة والأشهر المقبل ستكون صعبة
الرئاسة التايوانية: الحفاظ على السلام والاستقرار بمضيق تايوان مسؤولية مشتركة لتايوان والصين ولا خيار لمواجهة عسكرية
اندلاع النيران بحافلة مستوطنين جرّاء رشقها بزجاجات حارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية (قناة الاقصى)
منذ 15 mins
14 November، 2022
احتراق حافلة صهيونية
زجاجات حارقة
قلقيلية
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