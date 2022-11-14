اندلاع النيران بحافلة مستوطنين جرّاء رشقها بزجاجات حارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2022 - 17:42

اندلاع النيران بحافلة مستوطنين جرّاء رشقها بزجاجات حارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية (قناة الاقصى)

منذ 15 mins 14 November، 2022
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