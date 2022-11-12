الأمم المتحدة تدعو للإسراع برفع القيود عن صادرات الأسمدة الروسية

دعت الأمم المتحدة إلى الإسراع برفع جميع القيود عن صادرات الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمديرة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان مع الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين في جنيف، يوم الجمعة.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له في أعقاب الاجتماع، إن “جدول الأعمال المتفق عليه تم تنفيذه بشكل كامل. وخلال المناقشات جرى الحديث عن المضي قدما بتسهيل وصول الأغذية والأسمدة من روسيا، بما فيها النيتروجينية، إلى الأسواق العالمية”.

وأضاف البيان: “تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية للإسراع بإزالة جميع العقبات المتبقية أمام تصدير ونقل الأسمدة إلى البلدان الأكثر حاجة”.

وأكدت الأمم المتحدة أن أول شحنة من الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية ستتجه إلى مالاوي الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات