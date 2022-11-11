بالفيديو | رفضاً للإنتخابات.. التظاهرات تعم مناطق البحرين واختراق موقع البرلمان الالكتروني

انطلقت تظاهرات في شوارع ومناطق البحرين، اليوم الجمعة، عشية الانتخابات الصورية التي يقاطعها شعب البحرين. وطالب المتظاهرون في مسيراتهم التي خرجوا بها عشية الانتخابات، الى مقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، معتبرين أنها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا المتظاهرون الى مقاطعة الانتخابات والتضامن مع كافة الأسرى في السجون البحرينية على رأسهم قادة الحراك.

وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت في وقت سابق إن “الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي”. وأضافت المنظمة أن “سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية”.

وفي الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفاً مشتركاً أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبحسب أمر ملكي في سبتمبر/أيلول الماضي، نشرته وسائل إعلام بحرينية، تجرى الانتخابات النيابة في 12 نوفمبر المقبل والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجري خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر والإعادة منتصف الشهر ذاته.

ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002 ويتألف من أربعين عضواً يُنتخبون عن طريق التصويت العام السري المباشر، وآخر انتخابات نيابية أجريت كانت في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ومنذ 14 شباط/فبراير 2011، تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني.

اختراق الموقع الرسمي لمجلس النواب البحريني عشية الانتخابات في البلاد

وتعرض الموقع الرسمي لمجلس النواب البحريني لعملية اختراق الكتروني ضخمة. وسيطرت مجموعة تطلق على نفسها “الطوفان” على الموقع بالكامل، وعرضت في واجهة الموقع صورة للشهيد البحريني رضا عبدالله الغسرة.

و‏كتبت المجموعة عبارة”الطوفان قادم”، وقالت إنها سيطرت على موقع مجلس النواب تعبيرًا عن حق شعب البحرين في المشاركة السياسية بدءًا باختياره لنظامه السياسي، ورداً على محاولات النظام في إضعافه وإذلاله بسلب حق الاختيار والتشريع واستبداله بسيرك من الموظفين المهرجين”.

وقالت المجموعة في حسابها الذي يبدو جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي أنها سيطرت على موقع مجلس النواب “تعبيرًا عن حق شعب البحرين في المشاركة السياسية بدءًا باختياره لنظامه السياسي الذي يبتغيه، ورداً على محاولات النظام الحاكم في إضعافه وإذلاله بسلب حق الاختيار والتشريع واستبداله بسيرك من الموظفين المهرجين”.

وأكدت بأن ذلك “تنفيذًا للإرادة الشعبية في مقاطعة الانتخابات الصورية.. أدلى فريق الطوفان برأيه الحاسم في دعم تضحيات شعب البحرين وصموده”.

هذا واعترفت الأمانة العامة لمجلس النواب بأن الموقع الالكتروني للمجلس قد تعرض لعملية اختراق الكتروني، قائلة إن العمل جار لإعادة تشغيله بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمنية. ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين يوم غد السبت، في ظل مقاطعة قوى المعارضة.

المصدر: المنار + يونيوز