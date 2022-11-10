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November 10 2022 - 21:34

تقرير مصور | مواجهات في الضفة واستهداف لجنود العدو في قلقيليا وجنين

منذ 6 mins 10 November، 2022
اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني في قلقيليا وجنين
اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني في قلقيليا وجنين
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

مواجهات في العديد من مدن الضفة واستهداف لجنود الاحتلال في قلقيليا وجنين.

المصدر: قناة المنار

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