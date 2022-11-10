الرئيس الأميركي بايدن: سأعمل على التأكد من عدم عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 03:26

الرئيس الأميركي بايدن: سأعمل على التأكد من عدم عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الرئاسة

منذ 3 ساعة 9 November، 2022
أخبار موقع المنار

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