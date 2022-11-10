الرئيس الأميركي بايدن: سأعمل على التأكد من عدم عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 03:26
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النائب حسن فضل الله: كتلة الوفاء للمقاومة كشفت وجود مخالفات وهدر مالي بملايين الدولارات في قطاع الاتصالات
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: ندعو إلى تواصل مباشر وعلني مع الحكومة السورية من أجل ترسيم الحدود البحرية معها
النائب حسين الحاج حسن: ندعو الدولة للتوقف عن مشروع مطمر نحلة لأنها لا تؤتمن على النفايات العادية فكيف بالنفايات المشعة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 35 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد التراكمي إلى 490 حالة من دون وفيات جديدة
وفاة رجل وإمرأة وجرح أربعة آخرين في حادثي سير على أوتوستراد القليعات وجسر الشيخ زناد في عكار
وزير الأمن الإيراني اسماعيل خطيب: أحبطنا عملية تفجير كانت تستهدف إحدى صناعات الطيران في أصفهان
خطيب: مصير دول المنطقة مرتبط ببعضه وليس هناك ما يضمن استمرار صبر إيران الاستراتيجي في حال استمرار الأعمال العدائية
الخارجية الروسية: كلام الممثلين الأميركيين حول تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالسلاح هو كذبة من البداية إلى النهاية
المصرف المركزي الروسي: زيادة الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية بمقدار 6.5 مليار دولار بمعدل 1.2 % خلال الشهر الفائت
الولايات المتحدة: تقدم الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ
الرئيس الأميركي جو بايدن: لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا وأنوي الترشح للرئاسة مجددا لكنني لن أستعجل في القرار
رويترز: أسعار النفط تهبط بشكل مستمر بعد بيانات أظهرت زيادة أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركي
أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة في 11/11/2022 عند الساعة 14:30 بتوقيت بيروت في احتفال لمناسبة يوم شهيد حزب الله
الرئيس الأميركي بايدن: سأعمل على التأكد من عدم عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الرئاسة
منذ 3 ساعة
9 November، 2022
بايدن
ترامب
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