القضاء على إرهابيين وتدمير مقراتهم بضربات مركزة للجيش السوري والقوات الروسية في إدلب

قضت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية على عدد من الإرهابيين في عملية نوعية استهدفت مقرات ومعسكرات تدريب تابعة للتنظيمات الإرهابية في إدلب.

وذكر مصدر ميداني لـ سانا أنه نتيجة الخروقات المتواصلة لاتفاقية خفض التصعيد في ريف إدلب والاعتداءات المتكررة التي تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة على المناطق الآمنة ومواقع قواتنا المسلحة والتي أدت مؤخراً إلى ارتقاء عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية الصديقة عملية نوعية استهدفت مقرات قيادة ومعسكرات تدريب تابعة لتلك التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المصدر أنه تمت مراقبة ورصد الأهداف بدقة عالية، ثم قامت قوات المدفعية الصاروخية في الجيش العربي السوري والقوات الجوفضائية الروسية بتوجيه ضربات مركزة لمقرات ومعسكرات تدريب الإرهابيين أدت إلى تدميرها ومقتل وإصابة العشرات منهم.

وأضاف المصدر: إن قواتنا قامت برصد تحركات الإرهابيين الفارين، وتحديد المواقع والمقرات التي لجؤوا إليها، واستهدافها برشقات صاروخية وضربات جوية أدت إلى تدميرها، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

وبين المصدر أنه عرف من القتلى عدد من مدربي الإرهابيين وهم: عبد المنعم معطي، رضوان حسين محناية، أبو داوود الفلسطيني، محمد علي القدور، أبو حسين رداد، أبو هاجر التشادي، عمرو أبو ليث الاسكندراني، محمد سليمان العلي.

المصدر: وكالة سانا