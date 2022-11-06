كونتي: المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لا يمكن حصرها في المصالح الأمريكية

قال رئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبي كونتي، إنه لا يمكن اختزال المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في مصالح واشنطن، داعيا الاتحاد لأخذ زمام المبادرة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا.

وأضاف رئيس حركة “خمس نجوم” الإيطالية، كونتي، في مقابلة مع صحيفة “Quotidiano Nazionale”:”يجب على الاتحاد الأوروبي السعي وراء مصالح استراتيجية لا يمكن حصرها في مصالح واشنطن.

يجب أن يرفع رأسه، يجب أن تظهر أوروبا قيادة ذات مصداقية يمكن أن تؤدي إلى حل مستدام ودائم لهذا الصراع”.

وشدد على أنه “من الضروري الحضور إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة مع دور فاعل للاتحاد الأوروبي ومشاركة الكرسي الرسولي”.

ولفت كونتي إلى أن الحكومة الإيطالية الجديدة يجب أن تسعى إلى تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما انتقد خطط توريد أسلحة جديدة إلى كييف، قائلا: “نعتقد أنه يجب الآن وقف إطلاق النار ويجب القيام بهذا التحول نحو المفاوضات. لا نعتقد أنه من الصواب اتباع استراتيجية توريد أسلحة جديدة. لقد قمنا بتسليح أوكرانيا بالكامل، والآن نحتاج إلى منعطف نحو وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام”.

وشارك كونتي يوم السبت في مظاهرة في روما ضمت عدة آلاف طالب المشاركون فيها بإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

وشدد على أن هذا العمل قام به، “كثير من المواطنين الذين لم تسنح لهم الفرصة حتى الآن لسماع أصواتهم والذين يساورهم القلق الشديد من استراتيجية واقعها الوحيد هو التصعيد العسكري المستمر وسفك الدماء وخطر حدوث تفجير نووي”.

وأكد أنه يجب التعامل مع الرأي العام، ودعا مرة أخرى إلى مناقشة مسألة إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف في البرلمان الإيطالي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية