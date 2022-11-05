التميمي “يُسقط حاجز شعفاط”

سقط “حاجز شعفاط”. بعد مرور نحو شهر على العملية التي نفذها المقاوم الشهيد عدي التميمي، وأدّت إلى مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، أقدم قادة جيش الاحتلال على طرد ضباط، وأوقف عمل كتيبة عسكرية على الحاجز وتم تحويله إلى “معبر مدني”، وهو ما يراه كتاب ومحللون سياسيون فشلاً أمنياً ذريعاً لمنظومة كيان العدو الأمنية التي لم تتمكن من منع وقوع العمليات الفدائية في مدن الضفة والقدس.

الكاتب والمحلل السياسي والمختص في شؤون الصراع هاني العقاد، رأى أن طرد ضباط “حاجز شعفاط، وتحويله إلى ممر مدني، بعد تنفيذ عملية الشهيد عدي التميمي”، يدل على “تخبط منظومة الاحتلال التي أن أنهكتها المقاومة الفلسطينية، وهو فشل جديد يسجل في قوائم الهزيمة التي تلقاها الاحتلال على أيدي فدائيي فلسطين”.

وقال العقاد في مقابلة لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، إن “خطوة قادة جيش الاحتلال بشأن حاجز شعفاط، هي شهادة حيّة بأن المقاومة الفلسطينية هزمت الاحتلال واستطاعت أن تّسقط الحاجز”، مرجحاً أن “تكثف المقاومة من هجماتها على الحواجز الأخرى في المدن المحتلة، وتقوم بإسقاطها وتعزيز انتصارها على الاحتلال”.

واعتبر العقاد، أن “سقوط حاجز شعفاط، دليل على نجاح المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين، ومدى قدرتها على إحداث ألم ووجع في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن الخسائر التي لحقت بالاحتلال في شعفاط وغيره، “ستؤدي إلى إعادة هيكلة آلية الرد على هجمات الفدائيين في تلك المناطق”.

المحلل السياسي المختص في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن، رأى أن إقدام جيش الاحتلال على تفكيك حاجز شعفاط يدل على أن “العملية أوجعت الاحتلال وأثرت عليهم بشكل كبير”.

وأشار عبد الرحمن في مقابلة لـ “وكالة فلسطين اليوم” إلى أن “اختراق الحاجز المزود بالجنود الذين يملكون كل الإمكانيات التكنولوجية ووسائل الحماية والأسلحة الحديثة، أحدث عملية كي وعي لدى المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية””، منوهاً إلى أن تفكيك الحاجز “يأتي من باب تخفيف الضربة التي تلقاها الاحتلال”.

وقال “عملية حاجز شعفاط أثبتت أن هناك إخفاقا عملياتيا كبيراً على الحواجز “الإسرائيلية”، وعدم الجاهزية في حصار المقاومة وردع المقاومين في مناطق التماس”، مشيراً إلى أن “إخفاقات جديدة ستعرّي منظومة الاحتلال الأمنية خلال الفترات المقبلة”.

وأصدر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، قراراً بطرد عدد من الضباط والجنود الذين كانوا يعملون على حاجز شعفاط، ووقف عمل كتيبة “إيرز” العسكرية التابعة للشرطة على الحاجز لأنهم فشلوا في منع العملية التي نفذها الشهيد عدي التميمي قبل نحو شهر.

المصدر: فلسطين اليوم