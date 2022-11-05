السيد رئيسي :العدو يسعى إلى تكرار تجربته بليبيا وسوريا في إيران

وفي كلمة أمام تلاميذ الدورة الأولى لقوافل التقدم، قال رئيسي في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد إن “إيران وجميع مدنها تتمتع اليوم بأمن كامل”.

وأضاف أن “أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، ويجب التصدي لأعمال الشغب وأولئك الذين يعرّضون أمن البلاد للخطر”.

ولفت إلى التقدم الذي تشهده البلاد رغم القيود والحظر المفروض على إيران، قائلاً إن “إرادة علمائنا أقوى من الحظر وهي تفشل محاولات الأعداء ومؤامراتهم الجديدة”.

من جهة ثانية، رأى السيد رئيسي التلاميذ والطلاب خاصة أعضاء فرق الأولمبياد “رمزًا لتقدم البلاد”، مؤكداً “ضرورة توفير الظروف المناسبة لنمو المواهب وإن النخب يجب أن تستخدم قدراتها لحل مشاكل البلاد”.