الشيخ دعموش: السفارتان الاميركية والسعودية وأتباعهما يريدون ‏رئيساً يفرق اللبنانيين

اكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ‏في خطبة الجمعة أن “تجربة التوافق اللبناني على ملف ترسيم الحدود البحرية ‏ناجحة وهامة يجب ان يبنى عليها، وان تنسحب على كل الاستحقاقات ‏الأساسية، لا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، فهذه التجربة ‏اكبر دليل على انه عندما يتوحد اللبنانيون ويتوافقوا على أمر يمكنهم ان ‏يتجاوزوا العقبات ويحققوا الانجازات”.‏

وقال: “على الاطراف السياسية ان تجتهد للتوافق على رئيس يوحد ‏اللبنانيين ويساعدهم على اخراجهم من ازماتهم وليس رئيسا يعمق ‏الازمات ويزيد في الانقسامات”.‏

ولفت الى ان “السفارتين الاميركية والسعودية وأتباعهما في لبنان يريدون ‏رئيساً للمواجهة يفرق اللبنانيين ويعمق انقساماتهم ويدخل البلد في فتنة ‏داخلية، بينما نحن نريد رئيساً يجمع اللبنانيين ويعالج ازماتهم ويواجه ‏الفساد ويحمي البلد ولا يتحدى الا اعداء لبنان”.

ورأى ان “تجاهل موازين القوى والاصرار على التحدي والكيدية لن يوصلا الا ‏الى نتيجة واحدة هي المزيد من التعقيد والتعطيل وضياع الفرص وإطالة ‏أمد الفراغ وكل هذا ليس في مصلحة اللبنانيين”.‏

واكد ان “ما ينفع اللبنانيين هو لغة الحوار والتلاقي والتفاهم لانها ‏اللغة الوحيدة التي يمكن ان تفتح الابواب امام الحلول في هذه المرحلة ، ‏اما لغة التحدي والاستفزاز فلا تنفع احدا ولن توصل اصحابها إلا الى ‏الطريق المسدود”.‏