الشيخ دعموش: السفارتان الاميركية والسعودية وأتباعهما يريدون ‏رئيساً يفرق اللبنانيين

اكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن “تجربة التوافق اللبناني على ملف ترسيم الحدود البحرية ناجحة وهامة يجب ان يبنى عليها، وان تنسحب على كل الاستحقاقات الأساسية، لا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، فهذه التجربة اكبر دليل على انه عندما يتوحد اللبنانيون ويتوافقوا على أمر يمكنهم ان يتجاوزوا العقبات ويحققوا الانجازات”.
وقال: “على الاطراف السياسية ان تجتهد للتوافق على رئيس يوحد اللبنانيين ويساعدهم على اخراجهم من ازماتهم وليس رئيسا يعمق الازمات ويزيد في الانقسامات”.
ولفت الى ان “السفارتين الاميركية والسعودية وأتباعهما في لبنان يريدون رئيساً للمواجهة يفرق اللبنانيين ويعمق انقساماتهم ويدخل البلد في فتنة داخلية، بينما نحن نريد رئيساً يجمع اللبنانيين ويعالج ازماتهم ويواجه الفساد ويحمي البلد ولا يتحدى الا اعداء لبنان”.
ورأى ان “تجاهل موازين القوى والاصرار على التحدي والكيدية لن يوصلا الا الى نتيجة واحدة هي المزيد من التعقيد والتعطيل وضياع الفرص وإطالة أمد الفراغ وكل هذا ليس في مصلحة اللبنانيين”.
واكد ان “ما ينفع اللبنانيين هو لغة الحوار والتلاقي والتفاهم لانها اللغة الوحيدة التي يمكن ان تفتح الابواب امام الحلول في هذه المرحلة ، اما لغة التحدي والاستفزاز فلا تنفع احدا ولن توصل اصحابها إلا الى الطريق المسدود”.