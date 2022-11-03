صافرات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2022 - 22:48

صافرات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة

منذ 1 ساعة 3 November، 2022
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